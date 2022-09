Sondaggi politici oggi: il M5S è il partito che cresce di più, forte apprezzamento per Mario Draghi (Di giovedì 1 settembre 2022) Cosa dicono i Sondaggi politici oggi in vista delle elezioni del 25 settembre? Il primo dato è che continua l’inseguimento del partito Democratico a Fratelli d’Italia, con i meloniani che, però, sembrano accumulare sempre più distacco affermandosi come primo partito con il 24% (+0,7% rispetto a fine luglio), un punto davanti ai dem (al 23%). Questa è la fotografia fatta oggi dal Sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera. Altro dato che emerge e che occorre tenere in considerazione è che il M5S di Giuseppe Conte ha raggiunto il 13,4%, confermandosi come partito più in crescita (considerando l’11,3% di appena un mese fa). I pentastellati hanno di fatto raggiunto la Lega di Matteo Salvini che, da parte sua, sta vivendo invece un ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Cosa dicono iin vista delle elezioni del 25 settembre? Il primo dato è che continua l’inseguimento delDemocratico a Fratelli d’Italia, con i meloniani che, però, sembrano accumulare sempre più distacco affermandosi come primocon il 24% (+0,7% rispetto a fine luglio), un punto davanti ai dem (al 23%). Questa è la fotografia fattadalo Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera. Altro dato che emerge e che occorre tenere in considerazione è che il M5S di Giuseppe Conte ha raggiunto il 13,4%, confermandosi comepiù in crescita (considerando l’11,3% di appena un mese fa). I pentastellati hanno di fatto raggiunto la Lega di Matteo Salvini che, da parte sua, sta vivendo invece un ...

