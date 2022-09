Sondaggi Euromedia: Fdi doppia la Lega, M5S in forte crescita (Di giovedì 1 settembre 2022) Due le novità che arrivano dagli ultimi Sondaggi Euromedia realizzati per Porta a Porta: il doppiaggio di Fdi ai danni della Lega e il sorpasso di Azione/Italia Viva su Forza Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni ha il vento in poppa. Rispetto alla precedente rilevazione di fine luglio, Fdi ha guadagnato l’1,1% portandosi al 24,6%. Staccato di oltre un punto il Pd che incrementa di soli tre decimi il suo bottino elettorale attestandosi al 23,1%. Perde terreno la Lega che scivola al 12,5% (1,5%), rischiando di venir sorpassata dal Movimento 5 Stelle redivivo. I pentastellati di Conte sono infatti la forza politica che ha guadagnato più consensi nel periodo preso in esame dai Sondaggi Euromedia (+3,1%): ora sono al 12,3%. Azione/Italia Viva e Forza ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 1 settembre 2022) Due le novità che arrivano dagli ultimirealizzati per Porta a Porta: ilggio di Fdi ai danni dellae il sorpasso di Azione/Italia Viva su Forza Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni ha il vento in poppa. Rispetto alla precedente rilevazione di fine luglio, Fdi ha guadagnato l’1,1% portandosi al 24,6%. Staccato di oltre un punto il Pd che incrementa di soli tre decimi il suo bottino elettorale attestandosi al 23,1%. Perde terreno lache scivola al 12,5% (1,5%), rischiando di venir sorpassata dal Movimento 5 Stelle redivivo. I pentastellati di Conte sono infatti la forza politica che ha guadagnato più consensi nel periodo preso in esame dai(+3,1%): ora sono al 12,3%. Azione/Italia Viva e Forza ...

davidefaraone : La Repubblica, sempre attenta a pubblicare titoloni sui sondaggi, non trova lo spazio di un trafiletto per comunica… - Laura_Blixen : RT @Laura_Blixen: #sondaggi VENDUTI #AntonioNoto #Demopolis #Euromedia @you_trend @TermometroPol #Demopolis #Tecnè Quando vi deciderete a… - e_cavagna : RT @davidefaraone: La Repubblica, sempre attenta a pubblicare titoloni sui sondaggi, non trova lo spazio di un trafiletto per comunicare ch… - colellapao : @stebellentani riporti solo il sondaggio che ti piace però. Nulla hai detto quando sono usciti i sondaggi di noto e… - colellapao : @lorepregliasco @IpsosItalia @Corriere Va bene tutto però hai citato solo i sondaggi di ipsos e tecnè che danno il… -