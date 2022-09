SNAI – MotoGP | Bagnaia ci crede | poker di successi a 2 Quartararo ancora favorito per il titolo | ma Pecco si avvicina

(Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) - A Misano, l'azzurro vuole dare continuità alle vittorie di Assen, Silverstone e in Austria. Seguono il detentore del Mondiale (4,00) e la coppia formata da Bastianini e Aleix Espargaró (7,50). Nelle antepost, il torinese a 4,00, il francese guida a 1,50 Milano, 1 settembre 2022 – Le tre vittorie consecutive di Francesco “hanno riaperto un Mondiale che sembrava chiuso. Il distacco del torinese da Fabio, campione in carica e leader della classifica, si è ridotto a 44 punti e, in questo senso, il GP di San Marino e della Riviera di Rimini in programma domenica sul circuito di Misano Adriatico può chiarire sulle reali possibilità che la rimonta possa davvero realizzarsi. Le quote, visto il trend positivo di, sono tutte dalla parte dell'azzurro: il ...

Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive #Bagnaia #motogp Scommesse MotoGP: Bagnaia ci crede, poker di successi a 2 su… -

Redazione Jamma

Le quote, per il Gp d'Austria, sono dalla sua parte: il terzo successo consecutivo si gioca a 2,50, con Quartararo dietro a 4,00 e Martin terzo favorito a 7,50. Bagnaia, tra l'altro, al Red Bull ...A una settimana dal GP del Sachsenring, latorna in pista ad Assen per l'undicesimo ... Sulla lavagna, il francese è in testa anche per la gara in un circuito su cui ha già vinto lo scorso ... Scommesse MotoGP: Bagnaia ci crede, poker di successi a 2 su Snai. Quartararo ancora favorito per il titolo, ma Pecco si avvicina A Misano, l'azzurro vuole dare continuità alle vittorie di Assen, Silverstone e in Austria. Seguono il detentore del Mondiale (4,00) e la coppia formata da Bast ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...