Skam Italia 5 una stagione diesel con la volata finale: da vedere (Di giovedì 1 settembre 2022) Tutti pensano che Elia sia un Casanova, un latin lover pronto a sedurre e abbandonare tutte le sue "prede". Ma in realtà il nostro bel protagonista di Skam Italia 5 non solo, ha molto rispetto per le donne, ma è anche un romanticone. Il suo problema con le ragazze è un altro, peccato che in tanti anni di amicizia, nessuno dei componenti del gruppo se ne sia accorto. Martino, è il solo a pensare che Elia sia turbato da qualcosa e sospetta che possa essere gay. Ma dietro quel velo di tristezza di Elia, che ha sempre uno sguardo perso nel vuoto e gli occhi di un piccolo cucciolo di Bambi, c'è ben altro. E lo scopriremo in Skam Italia 5. O meglio, noi spettatori lo avevamo giù saputo dalle anticipazioni ma in 10 episodi della nuova stagione di Skam Italia, per la prima ...

