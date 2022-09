SKAM Italia 5, parla il cast: «Ecco cosa aspettarsi dalla storia di Elia» (Di giovedì 1 settembre 2022) La quinta stagione del teen cult arriva il 1° settembre e svela cosa succederà ai protagonisti, tutti alle prese con l'università (tranne uno) Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 settembre 2022) La quinta stagione del teen cult arriva il 1° settembre e svelasuccederà ai protagonisti, tutti alle prese con l'università (tranne uno)

NetflixIT : Settembre inizia benissimo con la quinta stagione di Skam Italia, passando per la quinta stagione di Cobra Kai e un… - NetflixIT : Settembre ci fa male dalle scuole elementari, ma con Skam Italia 5 forse ci arriviamo volentieri - NetflixIT : 1 settembre SKAM Italia 5 La sessione d’esami di settembre: ?? - 24Trends_Italia : 1. Vranckx - 50mille+ 2. Camila Giorgi - 20mille+ 3. Ligue 1 - 20mille+ 4. Zagadou - 20mille+ 5. Skam Italia 5 - 10… - melixsshh : RT @hivst0ry: SETTIMO EPISODIO DELLA 5 STAGIONE DI SKAM ITALIA SIGN OF THE TIMES DI HARRY IO IN LACIRME -