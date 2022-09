Skam Italia 5 | il “micropene” di Elia scatena gli sfottò dei fan | Turano | “Abbiamo tanto da imparare”

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 1 settembre 2022) È uscita oggi su Netflix la quinta stagione di, la serie tv per ragazzi che ha subito monopolizzato il dibattito su Twitter tra i giovanissimi. Il motivo? Uno degli argomenti portanti delle nuove puntate, ovvero ildi(Francesco Centorame), il protagonista della stagione. Una tematica, questa, delicata ed inedita (oltre che poco affrontata), che costringerà il ragazzo a compiere un complesso percorso di autoaccettazione. Ma, nonostante la necessità di “normalizzare” certe questioni, non sono manccate le critiche sui social, dove molti utenti hanno puntato il dito contro gli showrunner Alice Urciuolo e Ludovico Bessegato per il tema individuato, per molti inaspettato e poco adatto. Glie le critiche dei fan disul ...