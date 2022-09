Skam Italia 5 | ecco dove è stato girato | i luoghi di Roma nella serie Netflix

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 settembre 2022)5 arriva sudal 1 settembre 2022 e sarà incentrata sul personaggio di Elia, interpretato da Francesco Centorame. La trama dellaruoterà sempre intorno ai problemi degli adolescenti ma questa volta si concentrerà sull’ipoplasia peniena e sarà ambientata a. Leggi anche: Mercoledì: sulaTV di Tim Burton sulla Famiglia Addams Trastevere Prodotto da Cross Productions, il quinto capitolo dellacontinua il racconto delle storie dei personaggi per le vie di, che faranno da sfondo a tutte le vicende. Molte scene sono state giratezona di Trasteveresi trova la scuola dei protagonisti, il Liceo Scientifico J.F. Kennedy in via Nicola Fabrizi, e ...