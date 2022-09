Sissy Trovato Mazza, respinta per la terza volta la richiesta di archiviazione sulla sua morte (Di giovedì 1 settembre 2022) Le indagini sulla morte di Sissy Trovato Mazza devono continuare. Lo ha stabilito il giudice delle indagini preliminari di Venezia, respingendo per la terza volta la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero. Rimangono ancora da chiarire le circostanze in cui Mazza è stata ferita: il suo corpo, con un colpo di pistola in testa, venne riTrovato nell’ascensore dell’ospedale civile di Venezia, dove si trovava in servizio esterno per controllare le condizioni di una detenuta che aveva partorito da poco. Tre anni in coma, poi la morte nel gennaio 2019 a ventotto anni. E da allora l’inchiesta, che ha sempre oscillato tra due ipotesi: suicidio o tentato omicidio. La prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Le indaginididevono continuare. Lo ha stabilito il giudice delle indagini preliminari di Venezia, respingendo per laladipresentata dal pubblico ministero. Rimangono ancora da chiarire le circostanze in cuiè stata ferita: il suo corpo, con un colpo di pistola in testa, venne rinell’ascensore dell’ospedale civile di Venezia, dove si trovava in servizio esterno per controllare le condizioni di una detenuta che aveva partorito da poco. Tre anni in coma, poi lanel gennaio 2019 a ventotto anni. E da allora l’inchiesta, che ha sempre oscillato tra due ipotesi: suicidio o tentato omicidio. La prima ...

TgrRaiVeneto : La donna, agente di custodia a #Venezia, venne trovata nel 2016 ferita da un colpo di pistola alla testa nell'ascen… - missfrancyfer : Speriamo che i genitori trovino giustizia???? #chilhavisto Sissy Trovato Mazza, terzo no all’archiviazione: «In… - LaCnews24 : Morte Sissy Trovato, rigettata la richiesta di archiviazione per il suicidio: proseguono le indagini… - MaccariFranco1 : Il gip di Venezia dice no all’archiviazione sulla morte dell'Agente della Polizia Penitenziaria Sissy Trovato Mazza… - zayenza : @AlfonsoBonafede @matteosalvinimi @Quirinale Cos'aveva scoperto Sissy? Giustizia per l'agente Trovato Mazza! - Sig… -