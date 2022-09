Silvio Berlusconi sbarca su TikTok: 'Benvenuti ragazzi, qui parleremo del vostro futuro' (Di giovedì 1 settembre 2022) Silvio Berlusconi sbarca su TikTok . Il leader di Forza Italia ha aperto il suo account ufficiale e oggi ha diffuso il suo primo videomessaggio, rivolto al giovanissimo pubblico del social network. ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 settembre 2022)su. Il leader di Forza Italia ha aperto il suo account ufficiale e oggi ha diffuso il suo primo videomessaggio, rivolto al giovanissimo pubblico del social network. ...

berlusconi : Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale #Tiktok per parlare dei temi che più stanno a… - GiuseppeConteIT : No, io Silvio Berlusconi a Bruxelles non me lo ricordo - robertosaviano : La notizia di una spia russa alla base Nato di Napoli può davvero stupirci? Sostenitori di Putin ne abbiamo da anni… - carlodesdorides : RT @andrea_cangini: Ah, se Silvio #Berlusconi potesse dire in pubblico quel che confida in privato sul tasso di liberalismo di Salvini e de… - il_pat : RT @Fakepedia21: Tiktok, settembre 2022. Un giovanile Silvio Berlusconi rivolge un entusiasta saluto a tutti i ragazzi iscritti al suo cana… -