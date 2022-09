Si sblocca l’ultima trattativa in uscita: Ounas ha firmato con il Lille (Di giovedì 1 settembre 2022) AGGIORNAMENTO 20:45 – La trattativa si è sbloccata e si è chiusa prima della fine del mercato: Gianluca Di Marzio ha rivelato che Adam Ounas ha firmato con il Lille. Si attende solo l’annuncio ufficiale del club francese. Siamo nei minuti finali di calciomercato, manca ormai pochissimo alla conclusione della sessione estiva. Il Napoli ha chiuso il mercato in entrata (si spera ancora in un acquisto di Navas da svincolato), ma deve ancora ultimare le ultime cessioni. Uno degli ultimi esuberi è Adam Ounas: il calciatore algerino ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e Spalletti ha fatto sapere di non voler punatre su di lui. Adam Ounas (FOTO – Getty Images) L’attaccante ex Crotone ha avuto diverse proposte da squadre francesi e italiane, ma ha spesso ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 settembre 2022) AGGIORNAMENTO 20:45 – Lasi èta e si è chiusa prima della fine del mercato: Gianluca Di Marzio ha rivelato che Adamhacon il. Si attende solo l’annuncio ufficiale del club francese. Siamo nei minuti finali di calciomercato, manca ormai pochissimo alla conclusione della sessione estiva. Il Napoli ha chiuso il mercato in entrata (si spera ancora in un acquisto di Navas da svincolato), ma deve ancora ultimare le ultime cessioni. Uno degli ultimi esuberi è Adam: il calciatore algerino ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e Spalletti ha fatto sapere di non voler punatre su di lui. Adam(FOTO – Getty Images) L’attaccante ex Crotone ha avuto diverse proposte da squadre francesi e italiane, ma ha spesso ...

