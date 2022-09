“She-Hulk”: la selezione di volumi per scoprire la storia dell’avvocatessa dei superumani (Di giovedì 1 settembre 2022) In occasione dell’arrivo di She-Hulk: Attorney at Law, Panini Comics propone una serie di volumi dedicati alla genesi dell’avvocatessa che si occupa dei casi legati alle vicende dei superumani. La nuova serie Marvel Studios disponibile su Disney+ vede Tatiana Maslany nei panni di She-Hulk/Jennifer Walters. Se tutti conoscono l’incredibile Hulk, Bruce Banner, forse in pochi conoscono sua cugina Jennifer Walters. Ed è per questo che in concomitanza con l’arrivo della nuova serie Marvel Studios in onda su Disney+ che Panini Comics propone una selezione di volumi adatti a conoscere la vera storia di She-Hulk. La sensazionale She-Hulk cover volume di John ByrneTutto sulla genesi della brillante avvocatessa ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 1 settembre 2022) In occasione dell’arrivo di She-: Attorney at Law, Panini Comics propone una serie didedicati alla genesiche si occupa dei casi legati alle vicende dei. La nuova serie Marvel Studios disponibile su Disney+ vede Tatiana Maslany nei panni di She-/Jennifer Walters. Se tutti conoscono l’incredibile, Bruce Banner, forse in pochi conoscono sua cugina Jennifer Walters. Ed è per questo che in concomitanza con l’arrivo della nuova serie Marvel Studios in onda su Disney+ che Panini Comics propone unadiadatti a conoscere la veradi She-. La sensazionale She-cover volume di John ByrneTutto sulla genesi della brillante avvocatessa ...

