Shayna Baszler | “C’è nuova energia negli spogliatoi WWE”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 1 settembre 2022)è ormai in WWE da diversi anni: l’ex fighter MMA ha infatti fatto tutta la trafila partendo da NXT e ha conquistato nel tempo lo status di wrestler di alto livello. Il suo percorso nel main roster è stato abbastanza tribolato, ma ciò non le ha impedito di vincere i Women’s Tag Team Championships con Nia Jax. Ora la wrestler è tornata a competere per il titolo singolo e durante Clash At The Castle affronterà Liv Morgan per lo SmackDown Women’s Championship. Nel frattempo la Queen of Spades ha parlato a Bleav in Pro Wrestling e ha dichiarato che il backstage sta vivendo un periodo molto positivo. Aria di cambiamento Laha infatti dichiarato che ora in WWE si respira un’aria diversa:“C’è una sorta dirinnovata ora. E’ come se avessi mangiato lo stesso pasto per anni; anche se è ...