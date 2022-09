Settembre ispira anche la musica: da Battisti ai Green Day, fino alla scena Indie (Di giovedì 1 settembre 2022) Come in poesia, anche in musica il mese di Settembre è motivo d’ispirazione. Non possono non venire subito in mente i brani intitolati al mese della fine dell’estate più conosciuti: dai grandi classici della musica italiana – Impressioni di Settembre della Premiata Forneria Marconi e 29 Settembre di Lucio Battisti – a quelli della musica internazionale, a cominciare da September degli Earth, Wind & Fire e Wake me up when september ends dei Green Day. Canzoni, anche qui, che si dividono tra note malinconiche e più gioiose, ma che cantano sempre un momento di fine, quello delle vacanze e della stagione calda. Iconica e intramontabile, dopo oltre quarant’anni, rimane September degli Earth, Wind & ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 settembre 2022) Come in poesia,inil mese diè motivo d’zione. Non possono non venire subito in mente i brani intitolati al mese della fine dell’estate più conosciuti: dai grandi classici dellaitaliana – Impressioni didella Premiata Forneria Marconi e 29di Lucio– a quelli dellainternazionale, a cominciare da September degli Earth, Wind & Fire e Wake me up when september ends deiDay. Canzoni,qui, che si dividono tra note malinconiche e più gioiose, ma che cantano sempre un momento di fine, quello delle vacanze e della stagione calda. Iconica e intramontabile, dopo oltre quarant’anni, rimane September degli Earth, Wind & ...

turismoland : RT @ANSA_ViaggiART: Si apre il 1° settembre il festival “Dancescreen in the land”, un percorso affascinante che unisce #natura, #archeologi… - aga_vallastro : Appena si avvicina settembre, sento il bisogno di andare al cinema ma nessun film in programmazione mi ispira. #cinema #avatar - ANSA_ViaggiART : Si apre il 1° settembre il festival “Dancescreen in the land”, un percorso affascinante che unisce #natura,… - ntliezz : RT @Io41881712: @BebelLaFiera Il 25 settembre proviamo a votare partiti/movimenti che oggi non siedono on parlamento. A me ispira @distefan… - MTFed71 : RT @Io41881712: @BebelLaFiera Il 25 settembre proviamo a votare partiti/movimenti che oggi non siedono on parlamento. A me ispira @distefan… -