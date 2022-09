Serie A: per il quarto posto Champions è lotta Roma-Napoli, in quota Lazio e Atalanta più indietro (Di giovedì 1 settembre 2022) L’inizio di stagione sprint della Roma di Josè Mourinho, attualmente al primo posto in classifica con 10 punti in 4 incontri, pone... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) L’inizio di stagione sprint delladi Josè Mourinho, attualmente al primoin classifica con 10 punti in 4 incontri, pone...

OptaPaolo : 4 - Lautaro Martínez ha preso parte ad almeno una rete (tre gol, un assist) in tutte le sue prime quattro partite s… - Gazzetta_it : Inter, Dzeko favorito su Correa per il #derby. Dimarco verso la titolarità - DiMarzio : .@juventusfc | Leandro #Paredes al #JMedical per le visite mediche: le immagini - GranataAndy : LIVE TMW - Belotti: 'Non cercavo un contratto che mi tutelasse. Roma giusta per me'....?????????? - RobGrassilli : 'Sopravvivenza Elettorale/4', mini-serie di strip per 'Cuore', 1994 #disegniGrassilli #strip #satire #elezioni… -