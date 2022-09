SERIE A ATALANTA-TORINO CHI SI PRENDE LA VETTA? (Di giovedì 1 settembre 2022) Doveva essere il campionato delle sette sorelle (o forse cinque, escludendo Lazio e Fiorentina), ma al termine della quinta giornata, insieme alla Roma potrebbe esserci al comando una tra ATALANTA e TORINO. La SERIE A sarà anche spaccata in due, ma c’è chi vuole godersi il suo momento di gloria tra le grandi. Così dallo scontro al vertice tra le due outsider, che erano in testa prima cominciasse il turno infrasettimanale, verrà fuori una nuova capolista in caso di successo. L’appuntamento è alle 20.45 al Gewiss Stadium. SERIE A ATALANTA-TORINO LO SPETTACOLO NON È GARANTITO Gian Piero Gasperini e Ivan Juric, il maestro e l’allievo. Sono due degli allenatori più innovativi della SERIE A, con il loro calcio aggressivo, uomo contro uomo, ma non per questo lo ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 1 settembre 2022) Doveva essere il campionato delle sette sorelle (o forse cinque, escludendo Lazio e Fiorentina), ma al termine della quinta giornata, insieme alla Roma potrebbe esserci al comando una tra. LaA sarà anche spaccata in due, ma c’è chi vuole godersi il suo momento di gloria tra le grandi. Così dallo scontro al vertice tra le due outsider, che erano in testa prima cominciasse il turno infrasettimanale, verrà fuori una nuova capolista in caso di successo. L’appuntamento è alle 20.45 al Gewiss Stadium.LO SPETTACOLO NON È GARANTITO Gian Piero Gasperini e Ivan Juric, il maestro e l’allievo. Sono due degli allenatori più innovativi dellaA, con il loro calcio aggressivo, uomo contro uomo, ma non per questo lo ...

