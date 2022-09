Sepoltura dei feti, la sinistra delira con Boldrini e Cirinnà. Fdi: attacchi elettorali. La 194 non c’entra (Di giovedì 1 settembre 2022) Sepoltura dei feti, anche senza il consenso dei genitori: la proposta di FdI, già avanzata la scorsa legislatura con un testo depositato al Senato a prima firma Isabella Rauti, torna oggi alla ribalta e scatena il delirio delle donne di sinistra. Una canizza sollevata ad arte che gli stessi firmatari della proposta di legge si spiegano solo nell’ottica di virulenti «attacchi elettorali». Sempre più tipica di una sinistra ridotta al lumicino… Sproloqui tendenziosi e richiami demagogici declinati ad accuse e recriminazioni che, evocando la 194 – di cui FdI chiede semplicemente l’applicazione integrale, quindi anche della parte inerente le misure sulla prevenzione dell’aborto – provano a fomentare gli animi. E a urlare allo scandalo… Sepoltura feti, Fdi: ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 settembre 2022)dei, anche senza il consenso dei genitori: la proposta di FdI, già avanzata la scorsa legislatura con un testo depositato al Senato a prima firma Isabella Rauti, torna oggi alla ribalta e scatena il delirio delle donne di. Una canizza sollevata ad arte che gli stessi firmatari della proposta di legge si spiegano solo nell’ottica di virulenti «». Sempre più tipica di unaridotta al lumicino… Sproloqui tendenziosi e richiami demagogici declinati ad accuse e recriminazioni che, evocando la 194 – di cui FdI chiede semplicemente l’applicazione integrale, quindi anche della parte inerente le misure sulla prevenzione dell’aborto – provano a fomentare gli animi. E a urlare allo scandalo…, Fdi: ...

