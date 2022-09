Senza patente in moto, impenna a folle velocità: così uccide la donna (Di giovedì 1 settembre 2022) Tragedia a Napoli dove una moto ha impennato e ha travolto e ucciso una donna di 34 anni. Il conducente viaggiava ad alta velocità sul motociclo non di sua proprietà, Senza patente e con un'altra persona sul sedile posteriore Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 settembre 2022) Tragedia a Napoli dove unahato e ha travolto e ucciso unadi 34 anni. Il conducente viaggiava ad altasulciclo non di sua proprietà,e con un'altra persona sul sedile posteriore

timidatotta : se dopo questo tiktok sono riuscita a fare dei quiz patente senza errori sono invincibile - fracostanzo : @Coccimari @alicettah @pisuch Amore ma a Milano è diverso. Ti immagini da ste parti senza patente? - cagliarilivemag : Selargius. 21enne di Sinnai fugge ad un controllo e si ribalta con l'auto. Era senza patente e senza Rca - rebmustdie : RT @babooshkae: il crollo psicofisico di non avere una patente vivere a roma ma non in centro ti porta a spendere 700 euro per poter guidar… - babooshkae : il crollo psicofisico di non avere una patente vivere a roma ma non in centro ti porta a spendere 700 euro per pote… -