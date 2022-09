“Senza Limiti”: parte la campagna abbonamenti al Volley Bergamo 1991 (Di giovedì 1 settembre 2022) Aprono ufficialmente giovedì 1 settembre alle 10 le vendite degli abbonamenti per la stagione 2022/23 del Volley Bergamo 1991. Sarà una campagna “Senza Limiti”, la prima dell’era della nuova società, che aprirà le porte del Palazzetto dello Sport di Bergamo per 13 gare di Regular Season e per le eventuali dei Play Off Scudetto, ma darà diritto anche all’ingresso gratuito al Palazzetto dello Sport di Gorle in occasione dei match del Campionato di Serie B1 del Volley Bergamo 1991 Gorle. I prezzi prevedono l’intero non numerato a 150 euro più 7,50 di prelazione online, per la curva nord, curva sud e gradinata est non numerata. Il ridotto non numerato per under 14 e over 70 costa invece 80 euro più 4 di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 settembre 2022) Aprono ufficialmente giovedì 1 settembre alle 10 le vendite degliper la stagione 2022/23 del. Sarà una”, la prima dell’era della nuova società, che aprirà le porte del Palazzetto dello Sport diper 13 gare di Regular Season e per le eventuali dei Play Off Scudetto, ma darà diritto anche all’ingresso gratuito al Palazzetto dello Sport di Gorle in occasione dei match del Campionato di Serie B1 delGorle. I prezzi prevedono l’intero non numerato a 150 euro più 7,50 di prelazione online, per la curva nord, curva sud e gradinata est non numerata. Il ridotto non numerato per under 14 e over 70 costa invece 80 euro più 4 di ...

