Scuole, manutenzione straordinaria nell’Area Nord per l’anno scolastico ’22/’23 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Provincia di Salerno, in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023, sta eseguendo lavori di manutenzione straordinaria per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e aumentare i livelli di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nell’Area Nord, per un importo complessivo di circa 200 mila euro. “Sono interventi finalizzati alla riduzione del rischio di contagio da Covid-19 – dichiara il Presidente Michele Strianese – e di manutenzione diffusa. Abbiamo accorpato i lavori in 3 blocchi: area Nord, centro e sud della provincia di Salerno. In questo caso quindi, in merito all’area Nord, stiamo intervenendo al Liceo classico Galdi di Cava de’ Tirreni per ripristinare il solaio ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Provincia di Salerno, in vista dell’inizio del2022/2023, sta eseguendo lavori diper fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e aumentare i livelli di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti, per un importo complessivo di circa 200 mila euro. “Sono interventi finalizzati alla riduzione del rischio di contagio da Covid-19 – dichiara il Presidente Michele Strianese – e didiffusa. Abbiamo accorpato i lavori in 3 blocchi: area, centro e sud della provincia di Salerno. In questo caso quindi, in merito all’area, stiamo intervenendo al Liceo classico Galdi di Cava de’ Tirreni per ripristinare il solaio ...

