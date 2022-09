Scuola | Villani M5S | “No al docente esperto | sì alla proroga dell’organico Covid”  

(Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Come Movimento 5 Stelle abbiamo presentato due emendamenti al decreto Aiuti bis, attualmente in discussione al Senato, per chiedere la cancellazione della norma sul ‘’ e per la”. Così la deputata del Movimento 5 Stelle e candidata nel collegio uninominale dell’Agro Nocerino Sarnese, Virginia. “Quella sul ‘’, bocciata da tutti è una norma non idonea a valorizzare il merito e per tale motivo riteniamo assolutamente necessaria la sua eliminazione dal decreto”, prosegue. “Quanto all’organico, invece, nato durante il Conte II per affrontare l’emergenza pandemica e favorire il rispetto delle misure ...

Tecnica della Scuola

di AnnaPaolo Novi è figlio d'arte, nel senso che suo padre Giovanni è stato il capostipite di una ... Il più grande investimento deve partire dalla. Quella dell'infanzia, la primaria, la ...Virginia, deputata del Movimento 5 Stelle e candidata nel collegio uninominale nord della ... Laè inclusione e socializzazione e deve essere in presenza'. Peraltro lo stesso ministero, ... La DaD per risparmiare energia Villani (M5S): impensabile, la didattica a distanza è nata per l’emergenza sanitaria, non per ogni evenienza Giovanna Boda e l’imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco sono i principali indagati dalla procura di Roma. I pm hanno notificato gli avvisi di conclusione indagine. La dirigente, che aveva ten ...Sulle ipotesi che circolano in questi giorni di ricorrere alla didattica a distanza, almeno una volta a settimana, il sabato, nell’ottica del risparmio energetico, sono in tanti a dichiarare il propri ...