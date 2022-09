(Di giovedì 1 settembre 2022) Mancanza di personale, precariato e unvademecum per proteggersi dal Covid, lanon sembra pronta a ripartire in sicurezza. "Ci sono glicome i 200mila ...

FlcgilSa : Elezioni, Rapezzi (Flc Cgil): “La scuola ha bisogno di risposte concrete e rapide dalla politica” -

Agenzia ANSA

...ha detto: "se si ritiene che il Covid oggi e' un'influenza, ne prendiamo atto, ma bisogna tutelare il personale dellae gli studenti fragili". 1 settembre 2022...qualsiasi manovra di tagli sullaitaliana". Presa di posizione anche dei sindacati: "Stiamo affrontando il terzo anno scolastico con i problemi della pandemia " sottolinea Alessandro... Scuola, Rapezzi (Cgil): "Nuovo anno alle porte, ma stessi problemi dell'ultimo" - Italia Mancanza di personale, precariato e un nuovo vademecum per proteggersi dal Covid, la scuola non sembra pronta a ripartire in sicurezza. 'Ci sono ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...