Scuola, buoni-libri: la Giunta capitolina approva un forte aumento dei contributi per le famiglie

Per l'anno scolastico 2022-2023 Roma Capitale rafforza sensibilmente, fino a triplicarli per alcune famiglie, i contributi per la fornitura gratuita – totale o parziale – dei libri di testo, i cosiddetti "buoni Libro". Il provvedimento è stato approvato ieri dalla Giunta capitolina. I "buoni Libro" sono contributi che Roma Capitale eroga in favore di studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, residenti nel territorio di Roma Capitale e appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore ad euro 15.493,71. buoni libri scolastici: prime le somme comprendevano fino a 140, ora arriveranno fino a 195 euro

