Scozia, il fantasma di Maradona scende in campo: le foto surreali (Di giovedì 1 settembre 2022) Spunta in Scozia quello che sembra essere il fantasma di Maradona. Infatti stanno facendo il giro del web le foto surreali: cos'è successo. Stanno facendo il giro del web le foto del fantasma di Diego Armando Maradona, in campo a Dundee in Scozia. Infatti sono tantissimi i portali che stanno discutendo su questo fenomeno, specie in Argentina: immagini clamorose. Le immagini che in queste ore stanno facendo il giro della rete (via WebSource)Incredibile quanto successo nelle ultime ore in Scozia. Infatti è stato avvistato il fantasma di Maradona durante un'intervista al vice-allenatore della squadra locale (Dundee Utd) Liam Fox.

