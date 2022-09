Sconto al cinema dal 18 al 22 settembre: biglietti a 3,50 euro contro lo spopolamento delle sale (Di giovedì 1 settembre 2022) Dal 18 al 22 settembre si potrà andare al cinema a soli 3.50 euro. L’iniziativa dal nome cinema in Festa è stata annunciata dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, che ha sottolineato come l’idea sia nata dall’omonimo francese Fête du Cinéma. Il progetto vuole incentivare il ritorno nelle sale cinematografiche, colpite economicamente negli ultimi anni dagli effetti della pandemia. Promossa da Anica, Anec, Fondazione di David di Donatello e in collaborazione con il Mic, l’iniziativa è stata accolta da molti esercenti cinematografici. cinema in Festa avrà una durata di 5 anni e ogni anno ci saranno due appuntamenti: uno a settembre e uno a giugno. «Il pubblico – si legge sul sito dell’evento – potrà assistere a tutti i film in ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) Dal 18 al 22si potrà andare ala soli 3.50. L’iniziativa dal nomein Festa è stata annunciata dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, che ha sottolineato come l’idea sia nata dall’omonimo francese Fête du Cinéma. Il progetto vuole incentivare il ritorno nelletografiche, colpite economicamente negli ultimi anni dagli effetti della pandemia. Promossa da Anica, Anec, Fondazione di David di Donatello e in collaborazione con il Mic, l’iniziativa è stata accolta da molti esercentitografici.in Festa avrà una durata di 5 anni e ogni anno ci saranno due appuntamenti: uno ae uno a giugno. «Il pubblico – si legge sul sito dell’evento – potrà assistere a tutti i film in ...

CassandraBiBa : RT @MrFirenzeSpett: ?? SETTEMBRE... a proposito di energia?? ?? AUTUNNO in CANTINA! ?? HOT NEWS ?? CINEMA o TEATRO? ?? RISTORANTI & LOCALI 20… - MrFirenzeSpett : ?? SETTEMBRE... a proposito di energia?? ?? AUTUNNO in CANTINA! ?? HOT NEWS ?? CINEMA o TEATRO? ?? RISTORANTI & LOCAL… - AkibaGamers : Nexo Digital celebra l'imminente ritorno al cinema di EVANGELION 3.0+1.01 THRICE UPON A TIME con un coupon sconto p… - Spalmapate : @Bright_Star06 Secondo me se provi a prendere qualcosa che non te ne frega niente e non vedresti neppure nel cinema… - SpottedHQ : IBS IT - 2X40% MULTIVENDOR FESTIVAL CINEMA VENEZIA - In occasione della 79° edizione della Festa del cinema di Ve… -