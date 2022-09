Sciopero della fame contro Israele per mille detenuti palestinesi (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set – Lo Sciopero della fame è una delle forme di protesta pacifiche più usate, e forse più efficaci, usate nel secolo scorso. Spesso ridicolizzati da improbabili proteste di politicanti e influencer, gli scioperi della fame provocano grande attenzione mediatica e solidarietà da parte dl mondo civile. Dai famosi hunger strike del martire irlandese Bobby Sands, la cui morte aveva sollevato l’opinione pubblica mondiale contro le dure forme repressive dell’ex primo ministro britannico, Margaret Tatcher, questa forma di protesta riporta all’attenzione della stampa situazioni e oppressioni troppo spesso dimenticate. Ancora una volta, oggi, è il caso degli “invisibili” detenuti palestinesi incarcerati per reati politici legati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set – Loè una delle forme di protesta pacifiche più usate, e forse più efficaci, usate nel secolo scorso. Spesso ridicolizzati da improbabili proteste di politicanti e influencer, gli scioperiprovocano grande attenzione mediatica e solidarietà da parte dl mondo civile. Dai famosi hunger strike del martire irlandese Bobby Sands, la cui morte aveva sollevato l’opinione pubblica mondialele dure forme repressive dell’ex primo ministro britannico, Margaret Tatcher, questa forma di protesta riporta all’attenzionestampa situazioni e oppressioni troppo spesso dimenticate. Ancora una volta, oggi, è il caso degli “invisibili”incarcerati per reati politici legati ...

amnestyitalia : Alaa Abd El Fattah è in sciopero della fame da 150 giorni per reclamare il rispetto dei suoi diritti e di tutte le… - MarcoBaggioli : RT @loidomemau: Dopo 182 giorni di sciopero della fame #KhalilAwawdeh ieri ha sorseggiato la prima tazza di te'. Presto Khalil verrà rila… - samoasimy99 : RT @lostarec: I combattenti per la libertà palestinesi incarcerati in Israele hanno deciso di annullare uno sciopero della fame a tempo ind… - AdornatoAntonio : RT @papbologna: A fianco dei facchini della ILIP licenziati e dei lavoratori INVER in sciopero per un rinnovo contrattuale giusto. Qui il c… - akaMartinika : RT @PagineEsteri: Due giorni fa la Corte Suprema di Giustizia israeliana aveva rigettato la petizione che chiedeva il suo rilascio. Il dete… -