Sanità privata al collasso, troppo bassi i rimborsi della Regione (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono triplicate le bollette dell'energia addebitate alle strutture accreditate, che ora battono cassa alla Regione per chiedere di aumentare anche le tariffe delle prestazioni sanitarie rimborsate alle strutture private convenzionate, «anche perché sono ormai ferme da un ventennio». Solo così, avverte l'Associazione italiana Ospedalità privata (Aiop) del Lazio, sarà possibile evitare il collasso delle «nostre 120 strutture, che sono allo stremo: gas ed elettricità in particolare sono quasi triplicati negli ultimi mesi - quantifica la presidente, Jessica Faroni - Ci attendiamo delle risposte su diversi fronti da parte della Regione Lazio, in primis sul tema dei rimborsi per posto letto, in seguito all'evidente aumento dei costi per l'energia, che sta rendendo la situazione ogni giorno ...

