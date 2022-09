Sanità: “Finalmente la politica si è accorta della carenza di personale infermieristico”, afferma il Nursing Up (Di giovedì 1 settembre 2022) Arriva in questi giorni, potremmo dire Finalmente, il grido d’allarme unanime della classe politica italiana che, indistintamente da destra a sinistra, solleva, agli occhi della collettività, la “scottante” questione della voragine della carenza infermieristica. “Qualcuno si sta accorgendo, ed era ora, che la Sanità italiana barcolla letteralmente da anni, alla luce di dati schiaccianti che raccontano di ben 80-85mila infermieri mancanti all’appello nelle realtà ospedaliere. Non crediamo ai nostri occhi, poi, leggendo anche di dichiarazioni di esponenti politici che solo ora lanciano l’allarme sul concreto rischio di spreco di quelle risorse, ben 7 miliardi di euro, che fanno capo alla Missione 6 del Pnrr, che entro il 2026, dal momento che si tratta ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 settembre 2022) Arriva in questi giorni, potremmo dire, il grido d’allarme unanimeclasseitaliana che, indistintamente da destra a sinistra, solleva, agli occhicollettività, la “scottante” questionevoragineinfermieristica. “Qualcuno si sta accorgendo, ed era ora, che laitaliana barcolla letteralmente da anni, alla luce di dati schiaccianti che raccontano di ben 80-85mila infermieri mancanti all’appello nelle realtà ospedaliere. Non crediamo ai nostri occhi, poi, leggendo anche di dichiarazioni di esponenti politici che solo ora lanciano l’allarme sul concreto rischio di spreco di quelle risorse, ben 7 miliardi di euro, che fanno capo alla Missione 6 del Pnrr, che entro il 2026, dal momento che si tratta ...

