Sampdoria | nuovo rinforzo per Giampaolo | dalla Premier

(Di giovedì 1 settembre 2022) Laresta attiva fino all’ultimo giorno di mercato e raggiunge l’accordo per assicurarsi le prestazioni di Ignacio Pussetto. L’attaccante sbarca a Genova dopo un lungo corteggiamento da parte dei blucerchiati, che lo prelevano dal Watford a titolo definitivo. Pussetto WatfordIl classe ’95 lascia definitivamente laLeague dopo un anno in prestito all’Udinese. In Friuli non ha incantato, quindi la società inglese ha deciso di lasciarlo partire in direzione. Secondo sampnews24.com, il ventiseienne avrebbe già firmato il contratto che lo legherà alla società ligure e sarà presto a disposizione di. Si attende solo la conferma ufficiale da parte delle società. Francesco Buffa

