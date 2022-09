Salvini: “Stravinceremo. Basta tecnici, è tempo di buona politica” (Di giovedì 1 settembre 2022) Salvini appare sicuro della vittoria. In vista delle elezioni del prossimo 25 settembre il leader del Carroccio è convinto della vittoria del centrodestra. La coalizione, composta anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia, appare con un gran vantaggio nei sondaggi e anche nelle proiezioni di voto a livello di seggi parlamentari. Il centrodestra nei sondaggi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Caso Medvedev, Di Maio attacca Salvini: “Sei complice della Russia” Conte preoccupato per il Medio Oriente Salvini commenta l’esito delle elezioni: “Grazie agli italiani che ci hanno dato fiducia” Ucraina, l’affondo di Salvini: “L’amministrazione Biden ha intrapreso un percorso bellico” Di Maio: “Con la destra al governo c’è il ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 1 settembre 2022)appare sicuro della vittoria. In vista delle elezioni del prossimo 25 settembre il leader del Carroccio è convinto della vittoria del centrodestra. La coalizione, composta anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia, appare con un gran vantaggio nei sondaggi e anche nelle proiezioni di voto a livello di seggi parlamentari. Il centrodestra nei sondaggi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Caso Medvedev, Di Maio attacca: “Sei complice della Russia” Conte preoccupato per il Medio Orientecommenta l’esito delle elezioni: “Grazie agli italiani che ci hanno dato fiducia” Ucraina, l’affondo di: “L’amministrazione Biden ha intrapreso un percorso bellico” Di Maio: “Con la destra al governo c’è il ...

