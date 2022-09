Salvini insiste: «Basta numero chiuso a Medicina». La ministra Messa: «Impossibile formare 60 mila giovani» (Di giovedì 1 settembre 2022) «La Lega ha proposto di cancellare il limite per gli accessi all’università, seguendo la strada della Francia, così da consentire a tutti di mettersi alla prova». A dirlo è Matteo Salvini, a proposito del numero chiuso a Medicina. Il leader della Lega aveva avanzato già nei giorni scorsi la proposta «per sopperire alla carenza di medici». Il modello di riferimento sarebbe quello francese, in cui vige il «libero accesso per studentesse e studenti che fanno domanda» per entrare alla facoltà. Secondo la ministra dell’Università e della ricerca Maria Cristina Messa, però, questo non è possibile. O almeno: «il sistema non è in grado di formare in maniera corretta i 60 mila giovani che aspirano a fare Medicina. Non ne ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) «La Lega ha proposto di cancellare il limite per gli accessi all’università, seguendo la strada della Francia, così da consentire a tutti di mettersi alla prova». A dirlo è Matteo, a proposito del. Il leader della Lega aveva avanzato già nei giorni scorsi la proposta «per sopperire alla carenza di medici». Il modello di riferimento sarebbe quello francese, in cui vige il «libero accesso per studentesse e studenti che fanno domanda» per entrare alla facoltà. Secondo ladell’Università e della ricerca Maria Cristina, però, questo non è possibile. O almeno: «il sistema non è in grado diin maniera corretta i 60che aspirano a fare. Non ne ...

