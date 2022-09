Saluti a un detenuto | annullato il concerto di Rosario Miraggio | “Ricostruzioni strumentali”

(Di giovedì 1 settembre 2022)ildi, previsto per domani, 2 settembre, a Sperlonga. Lo ha annunciato lo stesso cantante partenopeo che in un post pubblicato sui profili social ne spiega anche il motivo. Circa tredici anni fa, durante una Sperlonga,L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

robeian67 : @icksx @Feb1227 @marattin Oggi i tassi sono in risalita e graveranno sul debito pubblico sempre +.La maggior parte… -

Edizione Caserta

Circa 12 anni fa, proprio durante un concerto a Sperlonga, Miraggio avrebbe salutato dal palco un. Il 'precedente', quindi, ha scatenato le polemiche nella politica locale e spinto il ......di 'punizione' in seguito ai suoi sforzi per creare un sindacato nella prigione dove è. Al ... 'dall'isolamento' , ha scritto Navalny sui suoi social, dicendo che ufficialmente è stato ... Saluto ad un detenuto 13 anni fa: annullato il concerto di Miraggio sul litorale Annullato il concerto di Rosario Miraggio, previsto per domani, a Sperlonga. Ad annunciarlo è lo stesso cantante partenopeo che, sui social, ne spiega anche il motivo. Circa 12 anni fa, proprio durant ...Troppi episodi nei giro di pochi giorni soltanto in Sicilia: a Caltagirone, Siracusa e al Pagliarelli di Palermo.