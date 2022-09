Salta il tour di Mika in Italia ma il concerto all’Arena di Verona è salvo: info rimborsi (Di giovedì 1 settembre 2022) Salta il tour di Mika in Italia ma l’artista si esibirà come da calendario all’Arena di Verona. La data è quella del 19 settembre, l’unica confermata nell’ambito della tournée che l’artista avrebbe dovuto tenere nel nostro Paese. Friends & Partners comunica che per motivi di carattere organizzativo e di produzione che avrebbero impedito un’adeguata e ottimale messa in scena degli spettacoli, il THE MAGIC PIANO tour di Mika è rinviato a data da destinarsi. I possessori dei biglietti possono scegliere tra due possibilità: convertire il biglietto già acquistato con uno da utilizzare all’Arena di Verona, oppure chiedere il rimborso. Gli show previsti tra settembre e ottobre 2022 nelle ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 settembre 2022)ildiinma l’artista si esibirà come da calendariodi. La data è quella del 19 settembre, l’unica confermata nell’ambito dellanée che l’artista avrebbe dovuto tenere nel nostro Paese. Friends & Partners comunica che per motivi di carattere organizzativo e di produzione che avrebbero impedito un’adeguata e ottimale messa in scena degli spettacoli, il THE MAGIC PIANOdiè rinviato a data da destinarsi. I possessori dei biglietti possono scegliere tra due possibilità: convertire il biglietto già acquistato con uno da utilizzaredi, oppure chiedere il rimborso. Gli show previsti tra settembre e ottobre 2022 nelle ...

Giovann37894958 : RT @unapersona5072: D3 fine allestimento, ma così in fretta? Le ipotesi di qst velocità potrebbero essere molteplici: ipotesi 2: ??il bandit… - angela_bar : RT @unapersona5072: D3 fine allestimento, ma così in fretta? Le ipotesi di qst velocità potrebbero essere molteplici: ipotesi 2: ??il bandit… - unapersona5072 : D3 fine allestimento, ma così in fretta? Le ipotesi di qst velocità potrebbero essere molteplici: ipotesi 2: ??il ba… - Carmi27251070 : @MetaErmal 1,2,3 Salta !!! ??E si ritorna con la mente al tour ???? belli che siete ?? - Manfry : RT @OOOH_Events: Ivana Spagna alla Rocca di Forlimpopoli il 16 settembre! Salta la fila in cassa, acquista ora il biglietto -