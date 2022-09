Salerno Cup 2022 | da domenica la prima edizione del Torneo Internazionale ITF Maschile

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Le bandiere di Svezia, Italia, Francia e Grecia sventolano per i primi dodici giocatori in tabellone per ladellaCup, ilITFche dal 4 al 12 settembresi terrà presso il Circolo Tennis Club La Carnale a. I nomi, in ordine di punteggio, sono quelli di Jonathan Mridha (Swe), Luigi Sorrentino (Ita), Marcello Serafini (Ita), Andrea Picchione (Ita), Lorenzo Bocchi (Ita), Enrico Dalla Valle (Ita), Julian Ocleppo (Ita), Pierre Delage (Fra), Omar Brigida (Ita), Gabriele Maria Noce (Ita), Giorgio Ricca (Ita), Stefanos Sakellaridis (Gre). Il, organizzato dal Circolo Tennis Club La Carnale, Sport Watchers e ...