Salernitana | Piatek è ufficiale | seguirà la squadra a Bologna

(Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Krzysztofè un nuovo calciatore della. L’attaccante polacco questa mattina ha effettuato le visite mediche a Roma e, nel pomeriggio, raggiungeràper seguire il match in programma questa sera al Dall’Ara tra i granata e gli emiliani. La punta classe ’95 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall’Herta Berlino. Indosserà la maglia numero 99. Sul fronte uscite, invece, c’è da registrare il passaggio di Simy al Benevento. Il ds, Morgan De Sanctis, lavora anche sulle cessioni di Vergani al Pescara e Mantovani alla Ternana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

