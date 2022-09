Salernitana, Iervolino alza l’asticella: “Abbiamo la rosa per arrivare tra le prime 10” (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Dopo la bella prestazione sfoderata all’Arechi contro la Sampdoria, la Salernitana proverà a ripetersi stasera al Dall’Ara di Bologna. L’entusiasmo è altissimo in casa granata, come confermano le parole del presidente Danilo Iervolino, che ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino non nascondendo le ambizioni del club: “Non possiamo minimamente pensare alla possibilità di retrocedere, questa squadra se indovina tutto può arrivare tra le prime dieci”. Protagonista – “La Salernitana vuole fare un campionato da protagonista, con questa rosa non si può minimamente pensare che si possa retrocedere. Sarà una stagione bellissima, una di quelle storie che poi si raccontano ai figli e di cui uno si riempie la bocca. Ce la vogliamo giocare alla ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Dopo la bella prestazione sfoderata all’Arechi contro la Sampdoria, laproverà a ripetersi stasera al Dall’Ara di Bologna. L’entusiasmo è altissimo in casa granata, come confermano le parole del presidente Danilo, che ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino non nascondendo le ambizioni del club: “Non possiamo minimamente pensare alla possibilità di retrocedere, questa squadra se indovina tutto puòtra ledieci”. Protagonista – “Lavuole fare un campionato da protagonista, con questanon si può minimamente pensare che si possa retrocedere. Sarà una stagione bellissima, una di quelle storie che poi si raccontano ai figli e di cui uno si riempie la bocca. Ce la vogliamo giocare alla ...

