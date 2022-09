Sale il prezzo di benzina e diesel, la Francia corre ai ripari e alza lo sconto da 18 a 30 centesimi (Di giovedì 1 settembre 2022) Continua a salire il prezzo di benzina e diesel , e la Francia corre ai ripari. Il governo di Parigi ha alzato lo sconto sul carburante per frenare l'aumento dei prezzi ai distributori: invece dei 18 ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 settembre 2022) Continua a salire ildi, e laai. Il governo di Parigi hato losul carburante per frenare l'aumento dei prezzi ai distributori: invece dei 18 ...

Maumol : Putin gioca con le forniture di gas per aumentare il prezzo e mettere in difficoltà i Paesi occidentali al fine di… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Sale il prezzo di benzina e diesel, la Francia corre ai ripari e alza lo sconto da 18 a 30 centesimi - leggoit : Sale il prezzo di benzina e diesel, la Francia corre ai ripari e alza lo sconto da 18 a 30 centesimi - 7lo66 : RT @Musso___: Il TTF “È manipolato da un pugno di operatori … E il governo olandese non fa nulla per impedirlo, perché più il prezzo del me… - dyd74 : RT @Musso___: Il TTF “È manipolato da un pugno di operatori … E il governo olandese non fa nulla per impedirlo, perché più il prezzo del me… -