Russia | morto il presidente del cda di Lukoil | “Caduto dalla finestra dell’ospedale”

(Di giovedì 1 settembre 2022) Ravil Maganov,del consiglio di amministrazione di, il secondo produttore di petrolio in, èdopo essereda unaal sesto pianoclinico centrale, la clinica in cui era ricoverato anche Mikhail Gorbaciov,martedì dopo un ricovero che durava da mesi. Lo riferiscono diversi media russi, tra cui Interfax e Rbk, citando fonti anonime. L’ospedale, noto come la “Clinica del Cremlino”, ha confermato la morte di Maganov all’agenzia Ria Novosti senza tuttavia specificarne le circostanze. L’azienda invece ha diffuso un comunicato spiegando che Maganov èin seguito a “una grave malattia” senza fornire ulteriori dettagli. Secondo Mash, canale Telegram con fonti vicine alle forze ...

Secondo i comunicati di Lukoil, Manganov sarebbe'dopo una grave malattia'. Il manager, che ... politici e potenti della, di cui si è già parlato qui in precedenza:per le ferite riportate", ha detto la fonte. Aggiungendo che "sul posto sono intervenute le forze dell'ordine". L'Interfax ha sottolineato di non avere ancora una conferma ufficiale di queste ...Quella di Ravil Maganov è la decima morte sospetta dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Per la compagnia la causa è stata "una grave malattia", per l'Interfax sarebbe "caduto dalla finestra ...La Croce Rossa mette in guardia, a Zaporizhzhia è ora di smettere di giocare con il fuoco. Il minimo errore di calcolo può innescare una distruzione di cui ci pentiremo per decenni ...