Russia | il presidente di Lukoil muore cadendo dalla finestra di una clinica a Mosca

(Di giovedì 1 settembre 2022) IldellaRavil Maganov è morto dopo essere caduta da unadellaCentrale ospedaliera di. A scriverlo è Interfax, che cita una fonte anonima: «Maganov è cadutodella sua stanza dell’ospedale stamattina. È morto per le ferite», ha spiegato la fonte. La polizia è al lavoro sul luogo dell’incidente. Interfax precisa di non avere al momento conferme ufficiali della notizia. A confermare la morte anche l’agenzia russa Rbc. In una breve nota, la società petrolifera russa ha fatto sapere che Maganov è morto «dopo una grave malattia», senza fornire ulteriori dettagli. L’agenzia di stampa Reuters fa sapere che Maganov lavorava indal 1993 la produzione e l’esplorazione, diventandone ...