Russia, cade da finestra ospedale: morto Maganov, vicepresidente di Lukoil (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente del consiglio di amministrazione della compagnia petrolifera Lukoil, Ravil Maganov, è morto dopo essere caduto dalla finestra del Central Clinical Hospital (TsKB) di Mosca. Lo ha riferito una fonte informata all’agenzia russa Interfax. “Questa mattina Maganov è caduto dalla finestra del Central Clinical Hospital. È morto per le ferite riportate”, ha detto la fonte. Aggiungendo che “sul posto sono intervenute le forze dell’ordine”. L’Interfax ha sottolineato di non avere ancora una conferma ufficiale di queste informazioni. Maganov negli anni ’80 ha lavorato presso Langepasneftegaz, che in seguito è entrata a far parte di Lukoil. Dalla costituzione della società per azioni, ha ricoperto posizioni di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente del consiglio di amministrazione della compagnia petrolifera, Ravil, èdopo essere caduto dalladel Central Clinical Hospital (TsKB) di Mosca. Lo ha riferito una fonte informata all’agenzia russa Interfax. “Questa mattinaè caduto dalladel Central Clinical Hospital. Èper le ferite riportate”, ha detto la fonte. Aggiungendo che “sul posto sono intervenute le forze dell’ordine”. L’Interfax ha sottolineato di non avere ancora una conferma ufficiale di queste informazioni.negli anni ’80 ha lavorato presso Langepasneftegaz, che in seguito è entrata a far parte di. Dalla costituzione della società per azioni, ha ricoperto posizioni di ...

