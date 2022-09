Russia, altra morte misteriosa: giallo sulla caduta dalla finestra del presidente Lukoil (Di giovedì 1 settembre 2022) Ravil Maganov, top manager di Lukoil, la più grande compagnia petrolifera privata russa, è morto dopo essere caduto dalla finestra del Central Clinical Hospital di Mosca. L'azienda aveva chiesto la fine della guerra in Ucraina Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 settembre 2022) Ravil Maganov, top manager di, la più grande compagnia petrolifera privata russa, è morto dopo essere cadutodel Central Clinical Hospital di Mosca. L'azienda aveva chiesto la fine della guerra in Ucraina

