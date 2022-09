Russia, 2mila soldati cinesi nelle esercitazioni militari congiunte (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono oltre 2mila i soldati cinesi impegnati nell'esercitazione militare Vostok iniziata oggi nell'Estremo Oriente russo. Lo riporta il quotidiano cinese Global Times, sottolineando che Pechino 'ha ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono oltreimpegnati nell'esercitazione militare Vostok iniziata oggi nell'Estremo Oriente russo. Lo riporta il quotidiano cinese Global Times, sottolineando che Pechino 'ha ...

