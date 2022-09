(Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. - (Adnkronos) - "Come è ben noto il problema del '' sta divorando le risorse economiche di tutto il tessuto sociale nazionale.il mondoivo si trova a dover fronteggiare costi imprevisti che si aggiungono alla difficile ripresa economica del compartoivo causato dalla pandemia che dimostra ancora di essere presente". Così il Presidente della FedeMarzioin una lettera aperta alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza dei Ministri, Valentina Vezzali, ed al Presidente di&Salute Vito Cozzoli, nell'intento di sollecitare interventi economici a favore dei gestori di impiantiivi all', profondamente colpiti dall'incremento delle spese legate alle ...

Il Sannio Quotidiano

MarzioPresidente Federazione Italiana... e di questo ringrazio il Presidenteed il DT Pacini, che hanno compreso le mie motivazioni e lavorato attivamente per trovare la miglior soluzione possibile. Ho avuto tanto dal... Rugby: Innocenti, ‘spero Governo aiuti anche sport all’aperto a combattere caro energia’ Roma, 1 set. – (Adnkronos) – “Come è ben noto il problema del ‘caro energia’ sta divorando le risorse economiche di tutto il tessuto sociale nazionale. Anche il mondo sportivo si trova a dover fronteg ...L’inattesa telefonata a staff, compagni e dirigenti. Club preso in contropiede: stava per partire la diffida ufficiale dei legali ...