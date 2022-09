'Ronaldo - Napoli, non è finita: Mendes al lavoro per il prestito secco' (Di giovedì 1 settembre 2022) Cristiano Ronaldo non si è ancora arreso alla prospettiva di restare al Manchester United e neppure il suo agente Jorge Mendes , pronto a lavorare senza soste fino ai minuti finali della sessione di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 settembre 2022) Cristianonon si è ancora arreso alla prospettiva di restare al Manchester United e neppure il suo agente Jorge, pronto a lavorare senza soste fino ai minuti finali della sessione di ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, #Osimhen parte solo dai 100 milioni in su. Mendes spinge per #Ronaldo in azz… - DiMarzio : #Calciomercato | #CristianoRonaldo rischia di restare senza #ChampionsLeague: l'agente #Mendes all'opera per il suo… - gippu1 : A #Napoli già cinquant'anni fa c'era stata una trattativa condotta da personaggi molto in alto per portare in città… - ErMancio952 : RT @LeBombeDiVlad: ?? DALLA SPAGNA - #Marca: 'Il #Napoli ultima possibilità per #Ronaldo' ?? Il quotidiano apre al clamoroso affare last minu… - LeBombeDiVlad : ?? DALLA SPAGNA - #Marca: 'Il #Napoli ultima possibilità per #Ronaldo' ?? Il quotidiano apre al clamoroso affare last… -