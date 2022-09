Ronaldo al Napoli? La rivelazione dell’amico: “Succederà stasera” (Di giovedì 1 settembre 2022) Cristiano Ronaldo è ancora l’obiettivo principale del Napoli per l’ultimo giorno di calciomercato? La suggestione è stata lanciata diverse settimane fa, anche se nelle ultime settimane sembra essere una pista molto fredda. Non si può verificare lo scambio con Osimhen, come annunciato dal suo agente, e nelle ultime ore si è parlato di un prestito secco con lo stipendio pagato dal Manchester United. Cristiano Ronaldo Napoli (Getty Images)Calciomercato Napoli, Ronaldo non sarà azzurro: l’annuncio Un grande amico di Cristiano Ronaldo, nonché giornalista di El Chiringuito TV, Edu Aguirre, ha annunciato definitivamente il futuro del campione portoghese, durante la sua diretta sui social del quotidiano spagnolo. “Cristiano Ronaldo non ha mai ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 settembre 2022) Cristianoè ancora l’obiettivo principale delper l’ultimo giorno di calciomercato? La suggestione è stata lanciata diverse settimane fa, anche se nelle ultime settimane sembra essere una pista molto fredda. Non si può verificare lo scambio con Osimhen, come annunciato dal suo agente, e nelle ultime ore si è parlato di un prestito secco con lo stipendio pagato dal Manchester United. Cristiano(Getty Images)Calciomercatonon sarà azzurro: l’annuncio Un grande amico di Cristiano, nonché giornalista di El Chiringuito TV, Edu Aguirre, ha annunciato definitivamente il futuro del campione portoghese, durante la sua diretta sui social del quotidiano spagnolo. “Cristianonon ha mai ...

