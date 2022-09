Romina Power | la bella notizia che tutti noi aspettavano | eccola!

Leggi su formatonews

(Di giovedì 1 settembre 2022)sarebbe pronta a tornare in tv: ecco tutte le novità in arrivo per la cantante L’ex moglie di Al Bano è senza dubbio una delle donne più apprezzate e seguite nel mondo dello spettacolo.è considerata una vera artista senza tempo e sono almeno tre le generazioni che ha fatto innamorare. La sua storia passata con Carrisi ha fatto si che diventasse ancora più popolare, motivo per cui è conosciuta in tutto il mondo. Da molto tempo non appare più in tv anche se pare che a breve parteciperà ad un nuovo programma. (web), la rinascita dopo la perdita di Ylenia Non ha avuto una vita facile,che prima della separazione con Al Bano si è ritrovata senza una figlia. Ylenia Carrisi nel 1993 è ...