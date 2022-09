Romano: il Chelsea ha preso Aubameyang dal Barcellona. La vicenda Ronaldo sempre più intricata (Di giovedì 1 settembre 2022) È stato raggiunto proprio in questi minuti un accordo tra il Chelsea e il Barcellona per Aubameyang. Il Barça, che ha messo Lewandowski al centro dell’attacco, lo cede ai Blues per 14 milioni di euro più Marcos Alonso, che fa dunque il percorso inverso e si trasferisce in Spagna. Lo fa sapere il noto giornalista di Sky Fabrizio Romano, esperto di calciomercato. Chelsea and Barcelona have now reached an agreement in principle for Pierre Aubameyang! €14m fee plus Marcos Alonso to Barça included — now finalizing details. #CFC Aubameyang is expected to fly to London in the upcoming hours, once details are resolved. pic.twitter.com/ehCYYpfcgF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022 È sempre più complesso, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 settembre 2022) È stato raggiunto proprio in questi minuti un accordo tra ile ilper. Il Barça, che ha messo Lewandowski al centro dell’attacco, lo cede ai Blues per 14 milioni di euro più Marcos Alonso, che fa dunque il percorso inverso e si trasferisce in Spagna. Lo fa sapere il noto giornalista di Sky Fabrizio, esperto di calciomercato.and Barcelona have now reached an agreement in principle for Pierre! €14m fee plus Marcos Alonso to Barça included — now finalizing details. #CFCis expected to fly to London in the upcoming hours, once details are resolved. pic.twitter.com/ehCYYpfcgF — Fabrizio(@Fabrizio) September 1, 2022 Èpiù complesso, ...

napolista : Romano: il #Chelsea ha preso #Aubameyang dal #Barcellona. La vicenda #Ronaldo sempre più intricata I Blues pagano… - queguaypete : Fabrizio Romano just confirmed Auba to Chelsea - Jack99p : @LucaParry85 Come no? Romano ha detto che stavano ancora trattando. Alla fine il Chelsea cederà alle richieste del… - jake211968 : @UnitedStandMUFC @markgoldbridge Ronaldo to Chelsea by Fabrizio Romano - Danielbluesman : Perch Romano non sta riportando niente su Alvarez? #Chelsea #CFC #DeadlineDay -