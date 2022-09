Roma, shopping per le vie del centro con la carta di credito rubata: 3 arresti (Di giovedì 1 settembre 2022) Ieri avevano rubato la carta di credito a una coppia di turisti americani, oggi sono stati sorpresi per le vie dello shopping nel centro di Roma a fare acquisti. In 3 sono stati visti in giro per il centro a fare spese Tre persone di nazionalità cubata oggi sono stati notati dagli agenti del Distretto Trevi andare in giro per via del Babbuino. Insospettiti i poliziotti hanno iniziato a seguirli e li hanno visti entrare in un negozio, Philip Blaine, per fare compere. Hanno comprato due orologi e tre paia di scarpe. Intanto sul cellullare dell’americano derubato il giorno precedente è arrivata la notifica dell’acquisto appena fatto in via del Babbuino, anche se lui si trovava da tutt’altra parte e soprattutto senza carta di credito che gli era stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 settembre 2022) Ieri avevano rubato ladia una coppia di turisti americani, oggi sono stati sorpresi per le vie delloneldia fare acquisti. In 3 sono stati visti in giro per ila fare spese Tre persone di nazionalità cubata oggi sono stati notati dagli agenti del Distretto Trevi andare in giro per via del Babbuino. Insospettiti i poliziotti hanno iniziato a seguirli e li hanno visti entrare in un negozio, Philip Blaine, per fare compere. Hanno comprato due orologi e tre paia di scarpe. Intanto sul cellullare dell’americano derubato il giorno precedente è arrivata la notifica dell’acquisto appena fatto in via del Babbuino, anche se lui si trovava da tutt’altra parte e soprattutto senzadiche gli era stata ...

CorriereCitta : Roma, shopping per le vie del centro con la carta di credito rubata: 3 arresti - MenassiStefano : @szampa56 Ma si, in fondo, se per fare un Torino-Roma servirà un stop over a Parigi ne approfitteremo per fare shop… - OhWhatFun__ : @ladyviolettt Ma secondo me le 5terre in 3 giorni ci sta, il problema è Milano, Roma e Firenze in 2. Praticamente h… - _dinomeedifatto : La Roma ha fatto shopping a Torino quest'anno, maledetti - IndiraGonzlezC1 : RT @Ancient_Jewelry: Serpente inciso di turchese verde iraniana Gioielleria Gisci Roma Seconda metà 1900 #gems #carving #jewelry #pietre #e… -