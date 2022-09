Roma, Graziani: «Dybala doppietta splendida. E se avesse segnato Belotti…» (Di giovedì 1 settembre 2022) L’ex bomber della Roma Graziani ha parlato dei due nuovi attaccanti giallorossi Dybala e Belotti Francesco Graziani, ex bomber della Roma, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei due nuovi attaccanti giallorossi Dybala e Belotti. doppietta Dybala – «La doppietta di Dybala al Monza è stata splendida, l’argentino ha offerto una grande prestazione all’Olimpico, deliziandoci con grandi giocate. Il primo gol è stato stupendo, un colpo dei suoi, uno di quelli che hanno fatto innamorare i tifosi della Juve , mentre il secondo è stato di rapina». NON ANCORA AL 100% – «Già, e questo fa tutta la differenza del mondo. Dybala in questo momento si sta allenando, sta ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) L’ex bomber dellaha parlato dei due nuovi attaccanti giallorossie Belotti Francesco, ex bomber della, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei due nuovi attaccanti giallorossie Belotti.– «Ladial Monza è stata, l’argentino ha offerto una grande prestazione all’Olimpico, deliziandoci con grandi giocate. Il primo gol è stato stupendo, un colpo dei suoi, uno di quelli che hanno fatto innamorare i tifosi della Juve , mentre il secondo è stato di rapina». NON ANCORA AL 100% – «Già, e questo fa tutta la differenza del mondo.in questo momento si sta allenando, sta ...

