Roma, Eternal City Motorcycle Custom Show: consegnato il gilet da motociclista a Papa Francesco (FOTO E VIDEO) (Di giovedì 1 settembre 2022) Tutto pronto per il grande evento a Roma dedicato agli appassionati dell’universo delle due ruote e in particolare del mondo Custom. La manifestazione è in programma al Palazzo dei Congressi all’Eur il prossimo weekend: intanto però ieri c’è stata una simpatica iniziativa realizzata dagli organizzatori. consegnato gilet da motociclista a Papa Francesco Una delegazione dell’Eternal City Motorcycle Custom Show si è infatti recata dal Pontefice consegnandoli il gilet simbolo dei veri bikers. “È stata davvero una grande emozione poter regalare al Santo Padre il nostro gilet da sostenitore dell’Eternal City“, hanno fatto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 settembre 2022) Tutto pronto per il grande evento adedicato agli appassionati dell’universo delle due ruote e in particolare del mondo. La manifestazione è in programma al Palazzo dei Congressi all’Eur il prossimo weekend: intanto però ieri c’è stata una simpatica iniziativa realizzata dagli organizzatori.daUna delegazione dell’si è infatti recata dal Pontefice consegnandoli ilsimbolo dei veri bikers. “È stata davvero una grande emozione poter regalare al Santo Padre il nostroda sostenitore dell’“, hanno fatto ...

