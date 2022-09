Roma e Mourinho, tifosi Marche impazziti: “Scudetto possibile” (Di giovedì 1 settembre 2022) “Ho sentito in queste settimane alcuni tifosi della Roma di Mourinho che vivono nella mia regione, le Marche. Che dire, sono letteralmente impazziti per Mourinho e Dybala. Credono fortemente nello Scudetto, il tricolore è possibile”. Parola del giornalista Daniele Bartocci (nella foto con Peppe Di Stefano), eletto Giornalista dell’Anno nel 2021 e Professionista dell’Anno comunicazione e giornalismo nel 2022 a Innovation&Leadership Le Fonti Awards presso Borsa di Milano. Daniele Bartocci, intervistato da Romanews24, ha enfatizzato le qualità e le potenzialità della Roma di José Mourinho. “Quest’anno è una Roma molto attrezzata e competitiva, me lo ribadiscono vari supporters ... Leggi su danielebartocciblog (Di giovedì 1 settembre 2022) “Ho sentito in queste settimane alcunidelladiche vivono nella mia regione, le. Che dire, sono letteralmentepere Dybala. Credono fortemente nello, il tricolore è”. Parola del giornalista Daniele Bartocci (nella foto con Peppe Di Stefano), eletto Giornalista dell’Anno nel 2021 e Professionista dell’Anno comunicazione e giornalismo nel 2022 a Innovation&Leadership Le Fonti Awards presso Borsa di Milano. Daniele Bartocci, intervistato danews24, ha enfatizzato le qualità e le potenzialità delladi José. “Quest’anno è unamolto attrezzata e competitiva, me lo ribadiscono vari supporters ...

